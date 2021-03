BELUISTER - Waarom de nachtklok na 20 weken plots wél ter discussie komt

In een reactie op De Roover merkte CD&V-voorzitter Joachim Coens vanmorgen in “De ochtend” fijntjes op dat de avondklok van onderuit is ontstaan, onder andere in Antwerpen, waar de N-VA met burgemeester Bart De Wever aan de macht is, op een moment dat de besmettingen zich daar razendsnel verspreidden.

Coens vindt niet dat er nu een politiek spel over moet gespeeld worden, maar dat het pakket van maatregelen in zijn geheel moet bekeken worden. Hij vindt dat de nachtklok op het volgende Overlegcomité zeker bekeken moet worden. “Want niemand wil de avondklok langer dan nodig behouden. Dus laat ons dat in zijn geheel bekijken, in functie van de cijfers.”

Beluister hier het gesprek met CD&V-voorzitter Joachim Coens in "De ochtend":