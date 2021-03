Nederland naar de stembus in coronatijden: hoe gaat dat en wat mogen we verwachten?

Te veel om gezond te zijn. Aan de Nederlandse verkiezingen nemen dit keer een recordaantal partijen deel: 37, waarvan er minstens 15 in de Tweedekamer gaan belanden. Die hebben allemaal hun lijsttrekkers en figuren; de een al mediagenieker dan de andere.

Een aantal namen moet je zeker onthouden. Uiteraard die van Mark Rutte, huidig en waarschijnlijk toekomstig premier, lijsttrekker van de liberale partij, de VVD. Zijn grootste uitdagers zijn ook twee mannen: Geert Wilders, van de rechts-radicale PVV en Wopke Hoekstra van het CDA. Hoekstra is een ietwat jongere versie van Rutte, maar dan met een christendemocratisch sausje over: keurig, beleefd, deftig maar iets minder joviaal. Hij is nu minister van Financiën in de regering Rutte. Geert Wilders leek een paar jaar geleden voorbij, maar hij is helemaal terug. Met zijn bekende recept van anti-islam en anti-migratieretoriek, houdt hij zich in deze campagne goed staande.

Een paar andere namen: Sigrid Kaag, lijsttrekker van het links-liberale D66 en ex-topdiplomaat. Zij profileert zich - een beetje verwonderlijk - de laatste weken als een alternatief voor het strenge coronabeleid van Rutte, met wie ze samen in de regering zit. Ook Thierry Baudet, de leider van het rechts-populistische Forum voor Democratie, zet daarop in. Baudet slaat de laatste maanden een andere koers in, die een mix houdt tussen corona-ontkenning en complotdenken met een vleugje Trumpisme. De partij doet het niet denderend in de peilingen, al zou Forum wel eens de verrassing van de verkiezingen kunnen worden.

Ook Jesse Klaver, de leider van Groen-Links, blijft prominent aanwezig in de campagne. Hij was de revelatie vier jaar geleden, maar daar blijft steeds minder van over. Hij pleit voor linkse samenwerking, met de radicaal-linkse SP en de sociaaldemocraten van de PvdA, die allebei geleid worden door een een Lilianne: Marijnissen bij SP, Ploumen bij de PvdA.

