Op zoek naar een nieuwe energieleverancier? Ontdek het stappenplan richting het beste contract

Om te kunnen vergelijken heb je de tariefkaart van je huidige contract nodig. Dat is het overzicht van alle voorwaarden en de prijs die je leverancier aanrekent per kilowattuur. De tariefkaart is een vast onderdeel van elk energiecontract. “Jammer genoeg is die tariefkaart niet altijd even vlot te vinden”, zegt Hernot. “Je moet je vaak al diep in de klantenzone op de website begeven om ze op te snorren. En als je niet weet wat je vandaag betaalt, kun je ook niet inschatten of een ander contract interessanter is of niet.”