Ongerustheid bij holebi’s na moord in Beveren: "Motief nog niet duidelijk, maar elke dag agressie tegen LGBTQ+-mensen"

"We merken dat er heel wat angst en verdriet is bij jongeren", zegt Sander Cornelis van Wel Jong Niet Hetero in "De wereld vandaag" op Radio 1 na de moord op de man in Beveren. "Maar we zien ook veel veerkracht. Jongeren zoeken steun bij elkaar, gaan met elkaar in gesprek of gaan in gesprek met ons als organisatie om te kunnen begrijpen hoe zo'n dingen nog kunnen gebeuren anno 2021."