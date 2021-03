Opgeleide coronaspeurhonden even accuraat als coronatest: "Sneller dan sneltest en bovendien goedkoper"

De coronaspeurhonden worden in een afgesloten ruimte geconfronteerd met stalen van geteste mensen. "Men neemt een staal af van onder de oksels, de nek of de armen. Men doet dat in een potje en die stalen worden aan de honden gegeven."

In een volgende stap kunnen honden opgeleid worden om tussen de mensen rond te lopen. "Dat vergt extra opleiding. Niet alle honden zijn daarvoor geschikt. Sommige honden kunnen afgeleid worden en daarom kunnen ze niet optimaal reageren."

Het grote voordeel van coronatesten met honden is de snelheid en de kostprijs. "Uit Frans onderzoek blijkt dat de gemiddelde kostprijs van een test door een hond ongeveer 1 euro kost. Bij een sneltest spreek je snel van 30 tot 40 euro per test en de PCR-test kost 70 tot 75 euro. Daarnaast is de test met honden veel sneller dan een sneltest. Een sneltest levert resultaat op na 15 tot 30 minuten, een hond doet dat binnen de minuut", zegt Callewaert.

Volgens de microbioloog zullen er de komende weken nog tientallen of honderden honden opgeleid worden, nu blijkt dat er zo een goede resultaten worden geboekt. "Zo kunnen we deze zomer meewerken om naar een normale toestand terug te kunnen gaan."