Opnamestop in ziekenhuizen in Aalst en Ninove beëindigd

Ook op de campus van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst was er een uitbraak. Op 23 februari testten patiënten en personeelsleden op verschillende afdelingen positief. Ook hier werd een opnamestop afgekondigd en was bezoek niet langer toegelaten. Het ziekenhuis werd om de 72 uur gescreend om de besmettingshaarden in kaart te brengen.



Intussen blijkt de toestand veilig genoeg om weer nieuwe patienten toe te laten. Het ziekenhuis contacteert zelf de patiënten die op de wachtlijst staan om een nieuwe afspraak te maken. Het ziekenhuis plant vanaf half maart weer op kruissnelheid te zijn. De gewone raadplegingen werden niet stopgezet.