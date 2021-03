Interview met Meghan en Harry slaat in als een bom: van "verwoestend voor de monarchie" tot "oneerbiedig verraad"

The Times gooit het over een ietwat andere boeg en zet de Britse Queen op de voorpagina. Die sprak zondag de natie toe in haar jaarlijkse Commonwealth speech. Daarin repte ze met geen woord over het interview, maar hintte ze wel subtiel naar Meghan en Harry. "Het contact met onze familie is essentieel in deze periode", klonk het. "Queen benadrukt haar taak, terwijl Meghan ronduit spreekt", aldus de Britse krant.

Daily Express focust op een incident met tussen Meghan Markle en haar schoonzus Kate Middleton. "Kate bracht me aan het wenen", staat er. In de roddelpers verscheen het verhaal dat Meghan Kate aan het huilen had gebracht bij de keuze van de jurken voor de bruidskinderen, maar volgens Meghan was het net omgekeerd en heeft Kate zich achteraf geëxcuseerd.