'Ruitjesman' gezocht die vrouwen betast op openbaar vervoer

Het zou volgens politie en parket niet de eerste keer zijn dat de man dergelijke feiten pleegt. “Tussen 2018 en 2020 pleegde hij al zeker vijftien gelijkaardige feiten waarbij hij telkens op dezelfde manier te werk ging. Hij zoekt zijn slachtoffers op het openbaar vervoer, vaak in het Brussels Gewest of in de richting van Brussel. Hij zet zich naast of over zijn slachtoffers, ook al zijn er elders nog vrije zitplaatsen. Hij gebruikt zijn jas om zijn hand te verbergen en ze zo ongemerkt tussen de benen van de vrouwen te kunnen schuiven zodat hij hun dijen en intieme delen kan aanraken. Wanneer hij geconfronteerd wordt, blijft hij rustig, gebruikt hij een smoesje en zegt hij niets gedaan te hebben. Opvallend is ook zijn kledingkeuze, bij meerdere feiten draagt de man een ruitjeshemd.”