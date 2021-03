Sint-Jan-Berchmanscollege in Westmalle laat leerlingen met slechte punten weer voltijds naar school komen

De coronacrisis zorgt ervoor dat les volgen voor veel kinderen en jongeren een uitdaging is. Leerlingen vanaf het derde middelbaar mogen sinds eind oktober nog maar halftijds naar school. Dat maakt het er voor velen niet gemakkelijker op. "We merkten dat de resultaten van de kerstexamens bij sommige leerlingen écht heel zorgwekkend waren. We hebben geprobeerd om die leerlingen 6 weken van dichterbij op te volgen, maar dat heeft niet bij iedereen geholpen. Daarom vragen we hen nu om terug voltijds naar school te komen", vertelt directeur Eric Van Huffelen.