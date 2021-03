Stad Gent voorziet gratis maandverbanden en tampons in scholen: "We merken dat ze voor sommige meisjes te duur zijn"

"We willen op een discrete plaats in een aantal scholen kastjes met menstruatieproducten zetten", zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere. "Niet de hele speelplaats hoeft te zien wie er gebruik van maakt." Leerlingen die het nodig hebben, krijgen een code. "Maar we willen met die jongeren ook aan de slag, wat dit gaat over armoede", zegt Decruynaere.