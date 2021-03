Steeds meer winkeldieven verschuilen zich achter mondmasker, zonnebril en kap

"Toch is het belangrijk om de politie te verwittigen bij elke winkeldiefstal", benadrukt Volckeryck. "Dan kunnen we het fenomeen beter in kaart brengen. Nu zit het in de buurt van het centrum: de Kloosterstraat en omgeving, maar we zouden willen weten of het ook op andere plekken in de stad gebeurt. We vragen ook aan winkeliers om heel alert te zijn als er iemand binnenstapt met zonnebril en kap. Ze zouden ook aan hun klanten kunnen vragen om hun zonnebril af te zetten, maar dat is minder klantvriendelijk", besluit Volckeryck.