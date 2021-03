Studenten en professoren Universiteit Antwerpen voeren actie voor schoonmaakpersoneel

Concreet komt het erop neer dat het schoonmaakpersoneel van de Universiteit Antwerpen nu minder tijd krijgt om hetzelfde werk te doen. "We vinden het als studenten schandalig dat zoiets op onze universiteit gebeurt. Het poetspersoneel is van essentieel belang, zeker in tijden van corona", zegt studente Lola op Radio 2 Antwerpen. Vandaag zullen de professoren zelf de aula's poetsen uit protest tegen het nieuwe, goedkopere contract.