Tekeningen van leerlingen versieren hotel in Ieper: "Die kale ramen schreeuwden erom"

"Tijdens een donkere winterdag kreeg ik het idee om de ramen van het hotel wat kleurrijker te maken, die kale ramen schreeuwen erom", legt Ruth Decramer uit, die eigenares is van het hotel. Daarom contacteerde ze de lagere scholen van Ieper, of ze wilden deelnemen aan het project om de ramen van het hotel op te fleuren met kleurrijke tekeningen en kunstwerkjes. "Ik wou dat het een project was waar alle lagere scholen konden aan deelnemen en daar zijn we toch wel in geslaagd." In totaal hebben ongeveer 200 à 300 leerlingen deelgenomen aan het project.