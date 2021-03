Thor Park krijgt gebouw voor slimme maakbedrijven "Op termijn hopen we meer dan 5.000 mensen aan het werk te hebben"

Het vroegere mijnterrein van Waterschei is al langer een plek waar wordt gewerkt rond innovatie zoals energie, of digitale technieken om in een gemeente of stad te gebruiken. En daar komen nu verschillende grote gebouwen bij voor slimme maakbedrijven: dat zijn bedrijven die werken aan slimme computers of programma's, maar ook aan de manier waarop de productie van iets efficiënter kan gebeuren. Of hoe de opslag of transport beter en sneller kunnen. "Dat kunnen bedrijven zijn die onderdelen maken voor een auto, of bedrijven die robots maken om andere bedrijven te automatiseren", zegt Tom Vanham van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM). "We zijn nu aan het praten met andere partners om te kijken welk type van bedrijven we er willen. Maar we staan open voor alle types van slimme maakbedrijven."