Transvrouw Jenna: "mannen zijn nu hoffelijker in het verkeer, maar brutaler op straat"

De Gentse Jenna Boeve is 31 en begon haar transitie 4 jaar geleden. Sindsdien gaat ze door het leven als vrouw. "Vooral in het verkeer merk ik dat mensen hoffelijker zijn", vertelt ze. "Maar ik werkte in die tijd in de financiële sector. Ik ging namens de bank over projecten onderhandelen met de klanten. Daar voelde voor ik het eerst dat er minder naar mij werd geluisterd als vrouw dan als man."