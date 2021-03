Valse brief over corona circuleert in Eeklo: “In de brief staat onzin over de bijwerkingen van het vaccin“

In Eeklo voert de politie een onderzoek naar de afzender van een brief vol valse informatie die inwoners afraadt om een coronaspuitje te laten zetten. De brief viel in de bus bij heel wat bewoners in straten in het oosten van de gemeente. “In die brief staat vooral onzin over de bijwerkingen die het vaccin zouden geven, nadat het uw lichaam is ingespoten. Zo maakt de brief je bijvoorbeeld wijs dat je lichaam zal veranderen, en dat je DNA zal aangepast worden”, waarschuwt Burgemeester Luc Vandevelde (SMS).