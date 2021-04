Van "De Kat" tot dokter Walter De Decker in "Thuis": acteur Rik Andries is overleden

In 1995 en 1996 speelde Rik Andries huisdokter Walter De Decker in “Thuis”, van de allereerste tot de 214e aflevering van de soapserie. Dokter De Decker was getrouwd met Marianne en vader van dokter Ann De Decker en van advocaat Tom De Decker. Walter De Decker had een affaire met Rosa maar koos uiteindelijk voor Marianne. Tijdens een strandwandeling zakte hij in elkaar en hij stierf in het ziekenhuis. In recente afleveringen raakte bekend dat hij jaren daarvoor een jong meisje had verkracht in een surfclub.