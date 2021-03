Vaccinatiecampagne onder de loep: wat liep er tot nu toe stroef en zijn die problemen aangepakt?

Nog geen twee weken later legden de verschillende ministers van Volksgezondheid in ons land samen met de Taskforce Vaccinatie de volgorde en plaats van de vaccinaties vast. Over de precieze timing wilde minister Vandenbroucke zich nog niet uitspreken. "Het is een heel ingewikkelde operatie waarbij we afhankelijk zijn van de vaccinleveranciers", benadrukte hij in "Het Journaal".