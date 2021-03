Vlaamse regering bevestigt: "1 hobby per kind" blijft aanbeveling tot voor de paasvakantie

Het lijkt er volgens de ministers op dat de maatregel erg goed opgevolgd werd in de afgelopen weken en maanden en dat dit er mee voor heeft gezorgd dat er minder besmettingen waren bij kinderen en jongeren.

"We zijn de vele ouders en kinderen erg dankbaar om deze oproep goed na te leven", zeggen de Vlaamse ministers. "We beseffen dat dit niet eenvoudig is en soms tot moeilijke keuzes kan leiden; we mogen echter niet uit het oog verliezen dat deze aanbeveling er niet zomaar is gekomen."

"We vragen om de naschoolse contacten te beperken zodat de verspreiding van het virus wordt tegen gegaan, de scholen zelf open kunnen blijven en dat de kampen in de paasvakantie kunnen doorgaan. Voorzichtigheid blijft het codewoord. Hoewel deze aanbeveling moeilijk kan afgedwongen worden of gecontroleerd, rekenen we op het gezond verstand en de solidariteit onder de ouders en kinderen."