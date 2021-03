Brugge gaat stortplaats omzetten in bos: "Subsidies van minister Demir zijn meer dan welkom"

Nog andere West-Vlaamse steden en gemeenten komen in aanmerking. In Ieper gaat het om een gebied van 20 hectaren, in Waregem om 17 hectaren en in Beernem om 6 hectaren. In Damme en Izegem gaat het om zo'n 2,5 hectaren. Voor de rest gaat het vaak over een of een halve hectare, zoals in Harelbeke, Tielt en Poperinge. Minister Demir wil over heel Vlaanderen 256 stortplaatsen in 147 gemeenten omvormen naar 485 hectaren extra bos.