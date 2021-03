Vos gered uit illegale klem in Bierbeek

De VZW Animal Rescue Service uit Sint-Truiden kreeg afgelopen vrijdag een oproep binnen uit Bierbeek. Mensen hadden op een weide een vos zien spartelen, die vastzat in een klem aan een kippenhok. "We zijn met drie mensen ter plaatse gegaan", vertelt Mathieu Helleputte van de VZW. "We hebben meteen ook de politie verwittigd, aangezien zo een strop illegaal is."