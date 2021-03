Vreugdeuitbarsting bij zus na eerste profzege Mauri Vansevenant: "Mijn hart ging nog nooit zo tekeer"

Mauri Vansevanant won de spurt tegen grote namen als Mollema, Landa en Quintana. Zijn eerste winst bij de profs werd live becommentarieerd door zijn vader Wim en zijn zus Steffi in een tiktokfilmpje. Een hilarische vreugde-uitbarsting zoals we nog niet vaak zagen of hoorden. "Op dat moment wil je niet weten welke hartslag we haalden. Dat ging steil de hoogte in. Je bent echt zelf aan het meedoen en denkt alleen maar "nie vallen Mauri, geweune ried'n!", zegt Steffi Vanseveant de dag na de overwinning.