Vrije basisschool Woumen gaat preventief dicht door coronabesmetting

Er zijn momenteel 7 besmettingen in de school verspreid over de leerjaren en het personeel. Directeur Karel Famaey: "Om de verdere verspreiding tegen te gaan werd dus besloten om de school preventief te sluiten. Tot vrijdag. Dan wordt er opnieuw geëvalueerd of de school weer kan opengaan."

De vrije basisschool Woumen heeft 136 leerlingen. Die worden morgen allemaal getest.