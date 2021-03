Vrijwilligers ruimen zwerfvuil langs Ninoofse bermen van de Dender. "Voorbijgangers moedigden ons aan"

Op elke locatie zijn er aparte teams. Voor de rivier de Dender is dat ook zo. Valérie De Groote coördineert het team in Ninove: "We doen dit eigenlijk om te oefenen voor 18 september. Dan is er de grote World Cleanup day", legt De Groote uit. "In coronatijden kunnen we geen grote acties doen, dus doen we elke eerste zondag van de maand een River Sunday. Dan ruimen we ergens op langs onze rivier." De opruimacties gebeuren met vrijwilligers en langs de verschillende gemeenten langs de Dender.