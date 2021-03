Sint-Niklaas heeft inspecteurs om slachtoffers seksueel geweld op te vangen: "Het maakt het herstel makkelijker" 

De politie van Sint-Niklaas heeft 7 agenten opgeleid om bij meldingen van seksueel geweld slachtoffers op te vangen en te begeleiden. De agenten zijn ook verbonden met het opvangcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld in Gent. "Bij een betere begeleiding hebben slachtoffers ook meer kans om later niet opnieuw slachtoffer te worden van seksueel geweld", vertelt Ingrid. Zij is één van de pas opgeleide agenten.