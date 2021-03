Zware straf voor vrouw die gevallen bromfietsster doodreed en wegvluchtte in De Panne

Op zondag 3 maart 2019 reed de vrouw 's morgens vroeg in de Duinkerkelaan in De Panne. Ze kwam van een café waar ze stevig doorgezakt was. Ze zag niet dat er een vrouw op straat lag. Die was net daarvoor gevallen met haar bromfiets en was bewusteloos. De chauffeur week uit voor de bromfiets maar reed over de bromfietsster. Ze reed verder en ging zich pas een dag later aangeven bij de politie.



De politierechter erkent dat de chauffeur de bromfietsster niet kon zien liggen. Maar toen ze de bromfiets zag, had ze moeten stoppen of minstens vertragen. Voor de rechter is er "een totaal ontoelaatbaar gebrek aan voorzichtigheid". Haar advocaat vindt de straf erg zwaar. Misschien gaat zijn cliënte in beroep tegen haar veroordeling.