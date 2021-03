6 nieuwe OverKop-huizen in Limburg: "We merken echt dat jongeren het zwaar hebben"

In Genk werd er drie jaar geleden al zo'n OverKop-huis opgericht en dat kon al 10.000 jongeren helpen. En daar was afgelopen jaar veel nood aan door de coronacrisis: "We zien dat de vragen van de jongeren die we al bereikt hebben zwaarder worden. Dus de jongeren die eenzaam waren zijn eenzamer geworden, en problematische thuissituaties hebben we zien escaleren", zegt Koen Albregts van het OverKop-huis in Genk.