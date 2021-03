75 jaar geleden werd de IJzertoren opgeblazen: de bijna vergeten aanslag die nooit helemaal is opgehelderd

Tijdens de oorlog zelf had het IJzerbedevaartcomité, de eigenaar van de toren en organisator van de bedevaarten, zich hopeloos “verbrand”. Het organiseerde onder de Duitse bezetting plechtigheden in de toren, in aanwezigheid van Duitse officieren. Een Vlaamse vrijwilliger die in Duits uniform aan het Oostfront tegen de Sovjetunie vocht, had er het woord gevoerd. De voorzitter van het comité, de bekende arts Frans Daels, had zich toen in zijn toespraken positief over de “Nieuwe Orde” uitgelaten. Daels had daarnaast ook een hospitaaleenheid ingericht voor het Vlaams Legioen aan het Oostfront.