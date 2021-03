Antwerpse broers reizen "Het Lam Gods" achterna

Jonas en Stijn hebben altijd een grote interesse gehad in Het Lam Gods, door alles wat het heeft meegemaakt. De broers hadden als kind de Sint-Baafskathedraal bezocht en waren erg onder de indruk van het kunstwerk. Ze zijn dan ook de restauratie beginnen volgen. "We zijn ook te weten gekomen dat Het Lam Gods tijdens de Beeldenstorm in 1566 in veiligheid is gebracht in de klokkentoren van de kathedraal en later met een geheim transport naar twee huizen in Gent werden gebracht." Het kunstwerk heeft ook in Berlijn en in het Louvre gezeten. Via Instagram @flemishmasters kan je hun tocht en ontmoetingen volgen. Op deze website vind je vanaf eind maart ook een documentaire.