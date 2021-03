Antwerpse sekswerkers trekken aan alarmbel: "Zonder perspectief dwing je mensen in de illegaliteit"

Sinds de lockdown begin november mogen sekswerkers in ons land niet meer aan het werk. Ze hebben geen sociaal vangnet en kunnen dus niet terugvallen op financiële steunmaatregelen. In de provincie Antwerpen kunnen sekswerkers voor steun aankloppen bij Violett, een organisatie die sekswerkers in nood helpt. Wendy Gabriëls van Violett vraagt om perspectief: "Massagesalons mogen openen, maar over sekswerkers wordt met geen woord gerept."