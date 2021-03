Vrouwen en diversiteit boven bij BAFTA-nominaties: maar liefst 4 vrouwelijke filmmakers maken kans op "beste regie"

Het is bijzonder opvallend dat de categorie "beste regie" bij de BAFTA's gedomineerd wordt door vrouwelijke filmmakers: maar liefst 4 van de 6 genomineerden is een vrouw. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Sterker nog: het is al van 2012 geleden dat er nog een vrouwelijke filmmaker genomineerd was voor de BAFTA voor "beste regie". Kathryn Bigelow was dat jaar de enige vrouwelijke genomineerde, en Bigelow is ook de laatste vrouw (én de enige vrouw in de geschiedenis) die de BAFTA als regisseur won. Dat was in 2009 voor "The hurt locker".

Naast Thomas Vinterberg ("Another round") en Lee Isaac Chung ("Minari"): zijn dit de kanshebbers in de categorie "beste regie": Shannon Murphy ("Babyteeth"), Jasmila Žbanić ("Qua vadis, Aida?"), Sarah Gavron ("Rocks") en Chloé Zhao, die voor haar film "Nomadland" al de Golden Globe won voor beste regie. De films met de meeste nominaties zijn dit jaar trouwens allebei gemaakt door een vrouwelijke regisseur: zowel "Nomadland" als "Rocks" maken kans op 7 BAFTA's.

Dat er meer vrouwen genomineerd zijn, is geen toeval. De organisatie van de BAFTA's koos in de categorie "beste regie" voor het eerst voor zes in plaats van vijf genomineerden. In totaal maakten 226 filmmakers kans op een nominatie. De zes genomineerden zijn gekozen uit een longlist met 10 mannelijke en 10 vrouwelijke filmmakers.