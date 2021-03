Bart De Wever (N-VA) na "grootste drugsactie ooit": "In Antwerpen zitten veel mensen in hun bed te bibberen"

De komende maanden zal dit onderzoek nog vele uitlopers hebben en de vraag is of het gerecht daarvoor voldoende mensen en middelen heeft. De Wever denkt alvast van niet. "Het antwoord is nee en dat is nu mijn grootste vrees. Hier moet nu iets gebeuren, men moet mensen herschikken en men moet doorvoeren wat de vorige regering in gang heeft gezet, de troepen verzetten. Hier is een bres geslagen en de vijand is op de loop. Nu moeten we hem kreupel slaan, voor jaren."