Terug van lang weggeweest: boommarter vestigt zich in Berlare

In de meest recente Vlaamse Rode Lijst van zoogdieren wordt de boommarter zelfs als ernstig bedreigd beschouwd. In Berlare is hij nu gefilmd met een cameraval in de bossen rond het Donkmeer. Ook eind vorig jaar werd hij daar al eens gefilmd, wat erop wijst dat het dier zich daar nu echt gevestigd heeft.



Door de vele bossen in de buurt is het gebied geschikt voor de boommarter, ook om zich voort te planten, zegt Joris Everaert van vzw Durme. "Ze maken hun nest in boomholtes. En we merken dat ze nestelen in zones waar het bijzonder rustig is en er normaal geen mensen komen."