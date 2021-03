Cafés en restaurants Diest mogen ook dit jaar hun terras uitbreiden: "Zo kunnen ze meer klanten ontvangen"

Op woensdag zal het wel even puzzelen worden, want dan is het markt in Diest. "De woensdagmarkt en andere evenementen zoals de kermis kunnen niet meer doorgaan aan het cultuurcentrum Den Amer omdat daar nu het vaccinatiecentrum is", vertelt Vande Reyde. "De woensdagmarkt moet dus in het centrum georganiseerd worden. Maar het gaat zeker lukken om de markt te zetten, ook als cafés en restaurants hun terrassen uitbreiden. We gaan de kramen verder uit mekaar zetten, de markt wordt dus iets ruimer."