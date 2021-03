IN KAART: Hoeveel coronaboetes deelde de politie het voorbije jaar in jouw gemeente uit? 

In alle provincies varieert het aantal boetes erg per gemeente of politiezone, ook in Oost-Vlaanderen. Dat heeft onder andere te maken met het aantal inwoners en de uitgestrektheid van het gebied.

In de politiezone Geraardsbergen-Lierde werden de meeste boetes gegeven aan mensen die het samenscholingsverbod niet naleefden. Woordvoerder Karolien de Turck: "We hebben een groot skatepark waar jongeren samenkomen en vaak was dat met meer dan vier. En ook in het centrum van Geraardsbergen hebben we groepjes mensen die met te veel samenkomen. Daarnaast werden veel boetes uitgeschreven voor het maken van niet-essentiële verplaatsingen en het overtreden van de nachtklok."