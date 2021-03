Dan toch geen bouwstop in Halle: "Beslissing vernietigd door provinciegouverneur"

In november besliste de gemeenteraad van Halle om een bouwpauze in te lassen van maximum twee jaar. In tussentijd zou de stad dan bekijken hoe en waar er in de toekomst best kan gebouwd worden. Maar enkele bouwbedrijven tekenden beroep aan bij de provinciegouverneur. En zij krijgen nu gelijk, de gouverneur is van mening dat een dergelijke beslissing niet door de gemeenteraad kan worden genomen. Hij vernietigde eerder ook al een gelijkaardige bouwstop in Sint-Pieters-Leeuw.