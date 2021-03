Nieuwe campagne wil ongevallen met landbouwvoertuigen in de Westhoek terugdringen: "Vooral schoolkinderen moeten bewust worden van de gevaren"

Voor de kinderen van het basisonderwijs van de Westhoek is er een gratis lessenpakket. Eén van de hulpmiddelen is de VR-bril (een virtual reality bril). Hiermee kunnen de kinderen virtueel plaatsnemen in een tractor. Zo kunnen ze de gevaren van dit grote voertuig ontdekken. Het risico op een dodehoekongeval bijvoorbeeld.

Ann Devos, leerkracht van de vrije basisschool De Libel uit Leisele bij Alveringem, vindt het belangrijk om haar leerlingen te wijzen op de gevaren: "Mijn leerlingen zijn van hier en weten best wat landbouw is maar net daarom letten ze minder op. Ze onderschatten het gevaar van tractoren en andere landbouwmachines en houden geen rekening met het risico op een dodehoekongeval. Daarom nemen we als school deel aan dit project."