De vogelkooi van Karel is leeggeroofd: "Er is bijzonder doordacht te werk gegaan.”

De diefstal komt hard aan bij Karel. “Als iemand mij had gevraagd om er eentje af te geven, dan zou ik dat zeker gedaan hebben om die persoon te helpen." Karel heeft zelf altijd veel plezier beleefd aan zijn vogels. "Ervoor zorgen gaf me een gevoel van plezier en rust." vertelt hij. "Toen ik de kooi leeg aantrof, was ik helemaal geschokt en droevig.”