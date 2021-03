Brugge krijgt er deze zomer museum bij: "Politiemuseum moet respect voor de uniformen weer bijbrengen" 

Tony Gilliaert uit Dudzele is zot van uniformen. Toen hij 10 jaar was, ging hij met zijn grootmoeder naar de legerstock en was meteen verkocht toen hij er oude uniformen zag. Sindsdien was hij daar niet meer weg te slaan. "Ik kreeg dingen in bruikleen mee van de legerstock. Sommige dingen kocht ik aan. Zo is die passie begonnen voor uniformen. Eerst het leger, later de rijkswacht en daarna de politie."