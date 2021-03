Schilder Roger Raveel, 100 jaar geleden geboren, inspireert nieuwe lichting dichters

"Ik was altijd vooral gefascineerd door de manier van waarnemen in het werk van Raveel. Dat is ook het centrale thema in mijn poëziebundel. Als jonge kerel had ik vaak het gevoel rond te fietsen in een werk van Raveel. Het bezorgde mij een haat-liefdeverhouding met zijn werk, omdat het voor mij in mijn leefomgeving als achttienjarige op mij leek af te komen. Nadien, aan de universiteit, ging ik mij in Raveels werk verdiepen en begon ik het sterk te waarderen."