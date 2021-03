Digitale creaties worden online voor veel geld geveild via virtuele munt NFT: Wat is het precies en hoe werkt het?

De kans is groot dat je er nog nooit van had gehoord: non-fungible tokens of kortweg NFT's. Maar onder de superrijken is het tegenwoordig een hype. Zo worden er gigantische bedragen geboden voor "digitale kunstwerken" in de brede betekenis van het woord. Zo is er dit weekend tot 2,5 miljoen dollar geboden voor de eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey uit 2006.

Maar ook animatiefilmpjes of grafische afbeeldingen worden tegenwoordig verkocht voor veel geld via NFT. Een eenvoudige GIF-animatie van een kat is vorige maand nog verkocht voor bijna een half miljoen euro.