BEKIJK - Proces over dood van George Floyd: "Als die agent vrijuit gaat, zitten we in een wereld van problemen"

In de Amerikaanse stad Minneapolis is het proces begonnen van politieagent Derek Chauvin, die betrokken was bij de dood van de zwarte George Floyd in mei vorig jaar. Floyd stierf nadat hij negen minuten lang op de grond gekneld had gelegen onder de knie van Chauvin. De dood van Floyd leidde tot gewelddadig protest tegen racisme en politiegeweld, en volgens onze Amerikacorrespondent Björn Soenens zit die kans er nu opnieuw in.