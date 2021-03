Een groepsaankoop voor gas en elektriciteit loont, maar het venijn zit in de staart

Groepsaankopen bieden je een scherp energietarief, maar niet altijd het goedkoopste

Een groepsaankoop leidt vaak tot een heel interessant contract, maar niet het allergoedkoopste, zeggen vergelijkingswebsites. "Dat klopt", zegt Kurt Hernot van de CREG. “Als je zelf op zoek gaat kan het vaak nog iets goedkoper. Maar via een groepsaankoop hoef je er zelf geen energie in te steken en krijg je toch een heel competitief resultaat. Het is zeker een goede manier om in te stappen op de energiemarkt wanneer je bijvoorbeeld zelf geen internet hebt.”



Daarom is het volgens Hernot altijd nuttig om het voorstel dat je krijgt via een groepsaankoop nog even te toetsen, bijvoorbeeld via de V-test van de VREG of de CREG scan. “Vraag altijd de tariefkaart en vergelijk via de CREG scan of er een goedkoper energiecontract te vinden is”



Groepsaankopen zijn succesvol en betrouwbaar

Groepsaankopen worden georganiseerd door de provincie of door een organisatie. Zo heb je bijvoorbeeld de groepsaankoop van Knack, de provincie Oost-Vlaanderen of de VAB. Die instanties doen een beroep op een bedrijf om alles te regelen. In het geval van deze drie voorbeelden is dat één en hetzelfde bedrijf: Ichoosr.

"We werken samen met verschillende partners, maar alle deelnemers komen uiteindelijk in dezelfde pot terecht", zegt Ichoosr-bestuurder voor België Frederic Dumalin. "Door het grote volume aan potentiële klanten kunnen we bij de leverancier betere prijzen onderhandelen".

Volgens Dumalin zijn groepsaankopen vandaag succesvoller dan ooit: “Mensen tekenen massaal in, we hadden nog nooit zoveel acceptanten als vorig jaar. Een van de sterktes is dat deelname volledig gratis en vrijblijvend is. En je krijgt een voorstel voor een contract met vaste energietarieven en een vaste energiekost die enkel wordt aangerekend voor de periode dat je klant blijft. “



Je kunt inderdaad gratis en vrijblijvend inschrijven op een groepsaankoop, bevestigt Kurt Hernot van de CREG: "Op moment dat je je voorstel krijgt heb je nog 3 à 4 weken de tijd om in tekenen. Daarna krijg je bovendien nog 14 dagen de tijd om je te bedenken."

Goed voor de energiemarkt

Volgens Hernot is elke groepsaankoop op zich even betrouwbaar: “Ik heb daar geen verschillen in opgemerkt. Leveranciers die willen meedoen aan een groepsaankoop doen een bieding en de beste wordt gekozen. Wie het organiseert maakt niet veel uit.”



Groepsaankopen hebben volgens Hernot bovendien een positief effect op de energiemarkt: “Het is ook een manier voor kleine leveranciers om in één klap veel klanten binnen te rijven. Denk bijvoorbeeld aan De Vlaamse Energieleverancier, die net de groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen binnenhaalde. Maar net zo goed kan een grote leverancier de aanbieder worden in een groepsaankoop", zegt Hernot. "Zo haalde Engie zopas de eerder genoemde groepsaankoop van Ichoosr binnen."

Het venijn zit soms in de staart

Als je intekent voor een groepsaankoop krijg je altijd een contract met een vaste prijs, meestal voor 1 jaar.

"Wanneer dat jaar eindigt moet je goed uitkijken, want vaak schakel je dan automatisch over op een duur contract", waarschuwt Hernot. “Leveranciers hopen dan dat de zogenaamde ‘passieve’ klanten blijven hangen. Vooral bij groepsaankopen proberen ze een deel van hun promotie terug te winnen. Zo ken ik bijvoorbeeld een groepsaankoop die nu net afloopt, waar het opvolgtarief dubbel zo hoog ligt als het instaptarief van de groepsaankoop."



Als je er eenmaal mee begint is het dus best om elk jaar opnieuw deel te nemen aan een groepsaankoop. Zo ben je zeker dat je een zo voordelig mogelijk tarief blijft behouden. Het loont dus om élk jaar in te tekenen voor een groepsaankoop.