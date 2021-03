Fietsdief op heterdaad betrapt in centrum Brussel tijdens actie tegen fietsdieven

Zowel de meter als de fiets werden teruggegeven aan de respectievelijke eigenaars. In zijn rugzak vond de politie de gestolen snelheidsmeter, het doorgeslepen hangslot en de slijpmachine waarmee het misdrijf werd gepleegd. De man kreeg een dagvaarding via de politie. Volgens de eerste elementen van het onderzoek kunnen twee andere fietsdiefstallen reeds in verband gebracht worden met deze verdachte. Het onderzoek is volop bezig.