Foto's van 1 jaar strijd tegen corona geprojecteerd in UZ Brussel: "De ogen van de mensen op de foto's zeggen veel"

"Als je de beelden ziet op groot scherm en met de muziek op de achtergrond, is het behoorlijk indrukwekkend", vertelt Marc Noppen, de grote baas van UZ Brussel (links op de foto). "Ook de traagheid van de beelden doet je stilstaan bij wat er het voorbije jaar is gebeurd. De foto's geven een mooi beeld van wat er hier geleefd heeft en nog leeft, want het is nog altijd niet voorbij. Wat mij opvalt, zijn de ogen van de mensen op de foto's. Bij een close up zie je weinig omdat mensen mondmaskers dragen. Maar als je naar de ogen kijkt, dan zie je veel in die ogen."