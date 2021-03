Natte januari gaf West-Vlaanderen geen hoger grondwaterpeil

De regen en sneeuw van begin dit jaar liet anders vermoeden, maar de cijfers op de meetlocaties van de VMM melden kurkdroog dat het grondwater veel te laag staat. In alle Vlaamse provincies. Dat is de tol van drie droge zomers op rij, waardoor niemand nog naast de klimaatverandering kan kijken. Katrien Smet van de VMM vat de laatste twee maanden samen:

"In West-Vlaanderen heeft het in februari minder geregend dan op andere plaatsen in Vlaanderen, maar in januari had het in West-Vlaanderen meer geregend dan elders, waardoor de grondwaterstanden even hoger waren, maar intussen is alles weer gezakt en zien we daar een beetje hetzelfde beeld dan in de rest van Vlaanderen, namelijk in de helft of zelfs in meer dan de helft van onze meetlocaties meten we lage tot zeer lage grondwaterstanden."