Centrum voor Cybersecurity België waarschuwt voor een gevaarlijk Chinees computervirus

Reactie Microsoft: Microsoft wil niet zeggen hoeveel bedrijven in ons land getroffen zijn. We kregen van hen dit communiqué: "We werken nauw samen met CISA (de nationale cyber-veiligheidsdienst van de Amerikaanse overheid, red.), andere overheidsinstanties en beveiligingsbedrijven om ervoor te zorgen dat we onze klanten de best mogelijke begeleiding en mitigatie bieden. De beste bescherming is om updates zo snel mogelijk toe te passen op alle getroffen systemen. We blijven klanten helpen door aanvullende onderzoeks- en mitigatiebegeleiding te bieden. Getroffen klanten moeten contact opnemen met onze support teams voor extra hulp en middelen."