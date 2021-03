Het parket zoekt getuigen na dodelijke steekpartij in Tielt afgelopen weekend

Het parket roept mogelijke getuigen op om zich te melden. Ze doen ook een oproep naar bewoners uit de omliggende straten die mogelijk over camerabeelden van beveiligingscamera's beschikken. Ook dashcambeelden van autobestuurders die rond het tijdstip door het centrum van Tielt reden, zijn interessant.

De moord in Tielt gebeurde afgelopen zaterdagavond omstreeks 23 uur. Een 32-jarige man uit Tielt werd vermoedelijk in de omgeving van de Grote Markt zwaar toegetakeld. Hij kreeg verschillende messteken. De man liep zwaar bloedend in de richting van zijn huis in de Felix D'Hoopstraat in Tielt. Daar geraakte hij niet en viel neer in de Felix D'Hoopstraat tussen de nummers 2 en 14. De hulpdiensten probeerden de man een uur lang te reanimeren. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis waar hij iets later overleed aan zijn verwondingen.