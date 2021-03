Waar komt homohaat bij jongens vandaan?

“Dan zien we dat het merendeel van de daders autochtonen - zeg maar Belgen - zijn. Maar er zijn wel bepaalde etnische minderheidsgroepen die vaker voorkomen, zoals bijvoorbeeld Noord-Afrikaanse mannen.”

Homogeweld blijkt ook vaker voor te komen in grootsteden, waar groepen van allochtonen vaker voorkomen. Daar speelt dan wel een paradox: omdat op het platteland vaker een traditionele mentaliteit leeft, komen homo’s vaker in steden samen in communities, zoals in specifieke bars. Maar daardoor is de holebigemeenschap in steden ook meer zichtbaar. En die zichtbaarheid geeft dan weer meer aanleiding tot geweldsincidenten.