In Diest kan je vanaf mei trouwen in openlucht

Schepen van burgerzaken Pascale Vanaudenhove (Open Diest) is alvast enthousiast. "In tijden van corona hebben mensen meer en meer de natuur leren appreciëren. Daarom willen we ze de mogelijkheid geven om in de buitenlucht te trouwen", legt ze uit. "We hebben hier met het prachtige Park Cerckel een idyllische plek om te trouwen." Daar in het huwelijksbootje stappen kan vanaf 1 mei. Diest stelt vanaf dan ook de pui van het stadhuis open voor huwende koppels.